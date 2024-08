Requalificados observatórios e entradas do Paul do Boquilobo

Intervenção na Reserva Natural do Paul do Boquilobo custou cerca de 35 mil euros.

Os observatórios de aves danificados na Reserva Natural do Paul do Boquilobo e o telheiro de apoio à visitação foram intervencionados. A obra foi executada após uma candidatura da Câmara Municipal da Golegã ao Fundo Ambiental, num investimento total de cerca de 35 mil euros, dos quais perto de 31.300 euros são provenientes do Fundo Ambiental. Devido à procura turística em visitar a reserva a cavalo ou em charrete foi ainda efectuada uma entrada para cavalos.