Tomar tem novo reservatório de água para ajudar no combate a incêndios

O novo reservatório de água está localizado na freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, visitou o novo reservatório que será uma importante ajuda no combate aos incêndios.

O concelho de Tomar tem um novo reservatório de água para o combate aos incêndios rurais e florestais. O reservatório está situado no Camaranho, freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar. O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), o presidente da União de Freguesias de Casais e Alviobeira, João Luís Alves, e o comandante dos Bombeiros do Município de Tomar, Humberto Morgado, visitaram o novo reservatório na terça-feira, dia 6 de Agosto. A obra resulta de uma parceria entre as duas entidades autárquicas.

O depósito tem capacidade para 410 metros cúbicos de água, podendo ser acedido pelos baldes dos helicópteros, servindo também para encher directamente os autotanques das corporações de bombeiros. O reservatório, situado numa extensa zona florestal, que já foi afectada por incêndios no passado, faz parte de uma rede criada para melhorar a capacidade de resposta imediata em caso de incêndio, definida pelo concelho de Tomar e apoiada por concelhos limítrofes.