UTICA abre matrículas para o próximo ano lectivo em Azambuja

A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja (UTICA) já prepara o novo ano lectivo 2024/2025. Os interessados em matricular-se podem fazer o agendamento telefónico para as inscrições presenciais, que vão decorrer entre os dias 23 e 27 de Setembro. Apenas são válidos os agendamentos feitos via telefónica, alerta o município de Azambuja. Sendo livre o número de disciplinas frequentadas, a UTICA oferece um vasto leque de áreas a desenvolver, como Línguas, Informática, História, Psicologia, Actividade Física, Música, Canto, Teatro, Crochet, Azulejaria, entre outras. No modelo de funcionamento desta universidade, não serão ministrados cursos, nem serão atribuídas classificações, e o número de disciplinas a frequentar é livre.

Os objectivos da UTICA são estimular o convívio, a troca de experiências e o aprendizado ao longo da vida. Também visa promover a saúde mental, física e emocional dos participantes melhorando a sua qualidade de vida, além de incentivar o voluntariado. Os alunos terão ainda a oportunidade de participar em diversas actividades, como concursos musicais/teatro, bem como integrar visitas de estudo e disfrutar de muitos momentos de convivência.

Recorde-se que a UTICA faz parte da RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade, e nasceu de um protocolo de parceria estabelecido entre a Câmara Municipal de Azambuja e a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja.