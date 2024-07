Candidaturas a auxílios económicos a alunos de Tomar até final de Julho

28 de Julho é o prazo final para envio de candidaturas aos auxílios económicos dos alunos do primeiro ciclo de Tomar. Encarregados de educação deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano lectivo.

O prolongamento dos prazos das matrículas por parte do Ministério da Educação permitiu o alargamento até domingo, 28 de Julho, do prazo para efectuar as candidaturas aos auxílios económicos dos alunos que, no ano lectivo 2024/2025, irão frequentar o primeiro ciclo no concelho de Tomar. As candidaturas são realizadas através da plataforma informática SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jácome Ratton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou ainda na Biblioteca Municipal de Tomar.

Para efectuar as candidaturas, os encarregados de educação deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano lectivo. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um email para educacao@cm-tomar.pt, solicitando o envio das mesmas, com nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como endereço electrónico deste último.