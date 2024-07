Exposição do Museu do Neo-Realismo de VFX inaugurada no Luxemburgo

A exposição “Alfredo Cunha - Fotógrafo”, que celebra os 50 anos de carreira do fotojornalista português e nasce com o cunho do Museu do Neo-Realismo de Vila Franca de Xira, viajou para o Museu Nacional de Arqueologia, História e Arte do Luxemburgo onde ficará em exibição até Janeiro do próximo ano.

Alfredo Cunha, um dos mais reputados fotojornalistas da Revolução dos Cravos, esteve presente na abertura da exposição, realizada a 18 de Julho. Para marcar a ocasião especial foi também publicado um catálogo pela Imprensa Nacional que detalha os 50 anos de percurso de Alfredo Cunha, que ao longo da sua extensa carreira foi também fotógrafo oficial de dois presidentes da República Portuguesa, Ramalho Eanes e Mário Soares, e trabalhou como director de arte no departamento de imagem de vários jornais. Hoje, Alfredo Cunha trabalha como freelancer e continua a desenvolver diversos projectos editoriais.

Na cerimónia de abertura esteve Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, que destacou a importância do evento para a internacionalização da cultura portuguesa. Também presentes na inauguração estiveram David Santos, director científico do Museu do Neo-Realismo e curador da exposição, além do próprio Alfredo Cunha. A selecção de imagens, organizada por temas como 25 de Abril e Descolonização, Mundo, Portugal, Conflito, Religião e Retratos, oferece uma visão abrangente da carreira do fotógrafo e foi inicialmente exibida no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira.