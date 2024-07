Ahead de Alverca conquista título nacional de ténis e garante subida

O Ahead Clube de Ténis de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, celebrou uma conquista histórica ao sagrar-se campeão nacional da 3ª divisão de ténis em equipas de seniores masculinos. Esta vitória, que escapara por pouco nos anos anteriores, foi alcançada no dia 14 de Julho, no Jamor, garantindo ao clube a promoção à 2ª divisão nacional. A caminhada para o título não foi fácil. A equipa teve que superar primeiro a fase regional de Lisboa, onde também se sagrou campeã, demonstrando a sua superioridade esta época. Com a vitória na fase regional, o Ahead Clube de Ténis avançou para a competição nacional, onde enfrentou os melhores clubes do país. A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Ténis e reuniu equipas de todo o país.