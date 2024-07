Associação do Entroncamento conquista quatro pódios em prova de Jiu Jitsu brasileiro

Quatro atletas da Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Disciplinas Associadas do Entroncamento conquistaram lugares de pódio na 11ª Copa Torres Novas Jiu Jitsu, organizada pela Liga Portuguesa de Jiu Jitsu brasileiro. Ariclenes dos Santos conseguiu o primeiro lugar na categoria de 15 anos e 65 quilos e Silver Costa obteve o 2º lugar na categoria de 13 anos e 40 kg. Mariane Tiano foi a única atleta feminina premiada e, por falta de concorrentes na sua faixa etária, teve de competir no escalão acima garantindo, ainda assim, com um terceiro lugar na categoria de 13 anos e 40 quilos. Santiago Tiano alcançou também com o terceiro lugar na categoria de 7 anos e 20kg.