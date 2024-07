Clube de Natação de Torres Novas lidera Taça de Portugal de Triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas destacou-se ainda mais na liderança da Taça de Portugal de Triatlo por equipas, depois de ter vencido a quarta etapa da competição, realizada na zona de Castelo de Paiva. Com muitos pódios individuais conquistados, os torrejanos colocaram cinco atletas no top 10 da prova, com destaque para Afonso do Canto, que foi 2º classificado da geral e o melhor no escalão sub23. Contribuíram também para o triunfo colectivo Manuel Bartolomeu, na sua estreia na distância olímpica, que ficou no 5º lugar (2º júnior), Tiago Fonseca no 6º, e Guilherme Pires no 7º. Enzo Takanashi, que também se estreou num triatlo em distância olímpica, foi 10º (3º júnior) e Adriano Correia foi 14º. Faltam disputar mais três etapas até Outubro e o CNTN tem legítimas aspirações de revalidação do título.

Também no domingo, 14 de Julho, Francisco Carvalho venceu a 2ªetapa do Campeonato Nacional de Triatlo em Cadetes (Youth), numa prova disputada em distância super-sprint (300m/natação, 10km/ciclismo e 2,5km/corrida). Tomé Tomé, também atleta cadete do Clube de Natação de Torres Novas, concluiu a sua prova no 8º lugar.