“Parafuso” do Entroncamento bem representado em Open Internacional

Mais 120 atletas, três países e 35 clubes participaram no Estágio/Open Internacional da Associação de Judo do Distrito de Santarém, que se realizou em Tomar.

O judo de alto nível regressou à cidade de Tomar no Estágio/Open Internacional da Associação de Judo do Distrito de Santarém. O Grupo Recreativo 1º de Outubro, também conhecido como “Parafuso” do Entroncamento, foi representado por Eduardo Fé (-46Kg), Santiago Silva (-55Kg), Guilherme Cabedal (-60Kg), Luís Sousa (-60Kg) e Rafael Soares (-66Kg).

Mais 120 atletas, três países e 35 clubes participaram na competição. Toda a equipa de cadetes da associação alcançou bons resultados, mas destacaram-se Luís Sousa e Eduardo Fé, que alcançaram a medalha de bronze nas respectivas categorias, e Guilherme Cabedal que alcançou o no lugar.