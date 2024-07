Espaços verdes precisam de intervenção urgente em Coruche

O vereador da Câmara de Coruche Osvaldo Mendes (PSD) criticou a falta de manutenção dos espaços verdes da envolvente do Parque Urbano do Planalto. Em reunião do executivo, o autarca destacou que, apesar da intervenção urbanística ter sido “bem-sucedida e sem derrapagens”, a área tem sido negligenciada no capítulo da manutenção desde a sua inauguração em 25 de Abril.

Osvaldo Mendes mencionou ainda outras zonas da vila que necessitam de “intervenção urgente”, dando como exemplo os passeios e as zonas pedonais na Avenida do Sorraia. “Há canteiros vazios, ervas secas”, exemplificou. Disse ainda que o mesmo sucede na Avenida Afonso Henriques, em que os “canteiros não têm flores” ou no parque de estacionamento em frente à Escola Básica 2,3 Dr. Armando Lizardo em que “os postes de luz estão rodeados de silvas com um metro e meio de altura”.

A vice-presidente do município, Fátima Galhardo (PS), admitiu que se torna “difícil” dar uma resposta rápida em todos os espaços devido às condições climatéricas que propiciaram o crescimento de ervas nas últimas semanas, prometendo que o problema será resolvido e que mais áreas serão incluídas na manutenção de espaços verdes. Relembrou que o município tem vindo a requalificar áreas que eram zonas de descampado. “Fizemos também um concurso para que empresas estejam no terreno a fazer a manutenção de determinados espaços verdes em Coruche”, acrescentou. Relativamente ao centro histórico, garante que o município “tudo tem feito” para que não esteja ao abandono.