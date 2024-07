Municípios do Médio Tejo pretendem criar associação para gerir canil/gatil

Os municípios de Entroncamento, Torres Novas, Alcanena e Vila Nova da Barquinha pretendem criar uma associação para gerir o canil/gatil intermunicipal, que serve os quatro municípios. O vereador da Câmara de Alcanena, Nuno Silva, informou na última reunião do executivo que os municípios reuniram e preparam estatutos para criar essa associação.

Segundo explica Nuno Silva, o objectivo com a criação de associação é que se possa candidatar a apoios para a exploração do espaço, realização de obras necessárias e dotar o canil/gatil de outras valências como capacidade de esterilização e existência de um hotel canino. É a Câmara Municipal de Torres Novas que está responsável pelo processo que deve estar concretizado até ao final do ano.