Aberto concurso para construir Loja do Cidadão de Alverca em centro comercial

Está aberto o concurso público de um milhão e 295 mil euros para instalar uma nova Loja do Cidadão (LC) em Alverca do Ribatejo, uma obra da responsabilidade da Câmara de Vila Franca de Xira que terá um prazo de execução de 210 dias. A abertura do procedimento foi aprovada por maioria em reunião de câmara antes das férias de Verão com o voto contra dos vereadores da CDU. Os autarcas da coligação liderada pelo PCP voltaram a garantir que não estão contra a criação do equipamento em Alverca mas sim em relação ao local escolhido pelo município, no caso, dentro do espaço comercial do Auchan, em Alverca, longe do centro da cidade.

“Não estamos contra a loja mas sim contra este negócio que favorece o privado e a especulação imobiliária. Temos as antigas vivendas da OGMA, os terrenos da Marinha, porque não quiseram lá colocar esta loja?”, questionou o vereador Nuno Libório. Além do custo com a construção da loja o município ainda ficará a pagar rendas num valor global de 551 mil euros durante os 14 anos em que durará o contrato de arrendamento do espaço, o que leva Nuno Libório a criticar a operação. “Estão todos a ver quem vai beneficiar desta operação imobiliária. Entretanto o Auchan já vai usar aquelas duas torres para mercado de arrendamento beneficiando da centralização de investimento público no seu espaço comercial que visa fazer dinheiro. Os interesses económicos determinam as opções políticas e esta localização só vai enriquecer o negócio do Auchan”, criticou.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), voltou a defender as vantagens do espaço e criticou a posição dos comunistas. “Ainda bem que vamos ter a Loja do Cidadão. É natural que o PCP não esteja de acordo, porque não foi o PCP que decidiu nada disto. Em Loures decidiram meter a loja dentro de um centro comercial e isso já acha bem. Uns dizem mal e outros fazem. Faz parte da nossa democracia”, rematou o autarca socialista.

O arrendamento da loja no piso 1, com uma área bruta de 1.095 metros quadrados, inclui serviços, limpeza, vigilância e manutenção. O projecto pretende reformular por completo o atendimento dos serviços públicos no concelho, para agrupar um conjunto de serviços de atendimento ao cidadão num único local com as vantagens de celeridade e comodidade associadas a estas lojas. Vila Franca de Xira quer aproveitar as vantagens do financiamento a fundo perdido do PRR para avançar com o projecto, que já tem a bênção da Agência para a Modernização Administrativa.

Existem já três entidades disponíveis para integrar os serviços da futura Loja do Cidadão: a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado e o Instituto da Segurança Social. Além dos serviços da administração central, a Loja do Cidadão integrará também os balcões de atendimento municipal Espaço Cidadão, com serviços dos SMAS, União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e outras que ainda venham a mostrar-se interessadas.