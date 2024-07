Adro das Oliveiras em Freixianda vai ser renovado

A Câmara Municipal de Ourém aprovou uma proposta de protocolo para apoiar a requalificação do Adro das Oliveiras, espaço envolvente da Igreja de Freixianda que além de novas condições de utilização, passará a ostentar um busto oferecido pela junta de freguesia e dedicado à memória do Padre Benevenuto, antigo pároco da vila.

A requalificação proposta pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freixianda contempla a substituição integral do pavimento existente e a colocação de calçada portuguesa, a construção de um acesso posterior ao palco, a relocalização de algumas árvores, a instalação do busto do Padre Benevenuto com um canteiro envolvente e, ainda, a criação de lugares de estacionamento público. O apoio municipal será na ordem dos 27 mil euros, o correspondente a 45% do valor previsto executar, e o estacionamento público terá uma comparticipação de 100%, com a cedência gratuita do espaço correspondente.

A requalificação prevista vai beneficiar o Adro das Oliveiras, dotando o espaço de utilização pública com áreas mais amplas e menos condicionadas, além de melhores acessos e condições.