Assembleia Municipal de Azambuja aprova Carta Social com criticas da oposição

Carta Social Municipal de Azambuja identifica as respostas sociais existentes no município e pode ser revista a cada dois anos. Chega e PSD dizem que as sugestões dos parceiros da rede social não foram tidas em conta na elaboração do documento.

A Assembleia Municipal de Azambuja aprovou a Carta Social com reparos das bancadas da oposição. Na apresentação do ponto a vereadora do executivo socialista, Mara Oliveira, sublinhou que o documento é um instrumento fundamental ao nível do planeamento na área de intervenção social porque permite identificar as respostas sociais existentes no município. A Carta Social começou a ser elaborada em 2019 mas a Covid atrasou o processo.

O documento foi feito pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU), que elaborou o mesmo documento para cada um dos municípios que fazem parte da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. A Carta Social pode ser revista a cada dois anos e, de acordo com Mara Oliveira, ainda vai ser complementada com o diagnóstico que será feito através do Radar Social.

Os eleitos do PSD abstiveram-se na votação na assembleia municipal. Em declaração de voto afirmaram que os parceiros da rede social de Azambuja não se revêem na Carta Social porque algumas das medidas a ser implementadas vão contra os dados que foram recolhidos na elaboração do documento. A bancada do Chega também se absteve e considerou que a Carta Social está desfasada no tempo uma vez que os dados referem-se aos anos de 2019 a 2021. Além disso, o partido alerta que as sugestões das instituições não foram tidas em linha de conta.