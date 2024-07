Autocarro da Carris Metropolitana destrói quatro carros em Vialonga

Concordo plenamente que a conduta de alguns motoristas pode não ser a melhor, mas sendo eu motorista profissional de pesados de passageiros há cerca de 20 anos também não posso deixar passar em branco o abuso de estacionamento na freguesia de Vialonga e a falta de autoridade que permite que tal aconteça. Talvez na vossa notícia deveria ter sido referido que se não tivesse havido um estacionamento abusivo que é recorrente talvez não teria acontecido tal situação de acidente na via. Mas é mais fácil bater no motorista e dizer que existe um sem número de reclamações. Falta é dizer quantas reclamações é que se referem a motoristas e quantas é que se referem à empresa Carris Metropolitana. Talvez dizer quantas vezes é que no ano passado os motoristas foram agredidos, insultados por indivíduos que não permitiam a circulação do autocarro por estarem em segunda fila, mal estacionados. Não deixo de vos dar os parabéns pelo vosso trabalho que, na maioria das vezes, é assertivo e principalmente isento.

Carlos Antunes