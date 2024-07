Azambuja apoia instituições locais com mais de 18 mil euros

O executivo municipal de Azambuja aprovou uma série de apoios financeiros a várias instituições, totalizando mais de 18 mil euros. Entre as entidades beneficiadas estão a Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima e os Bombeiros Voluntários de Alcoentre e Azambuja.

A Câmara Municipal de Azambuja deu luz verde ao apoio financeiro no valor de 1.361,34 euros à delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, para a aquisição de um aparelho de parâmetros vitais. O equipamento da instituição já está obsoleto e por isso a autarquia vai comparticipar a compra de um novo. Em reunião do executivo municipal foi ainda aprovado um apoio de 806 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para a aquisição de uma aparelhagem de som. Para a Associação de Bombeiros Voluntários de Azambuja vai uma comparticipação de 376 euros para apoiar a reparação de um aparelho respiratório.

A vereação aprovou um apoio de 3.442 euros a atribuir ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima para a instituição comprar um fogão para a colónia de férias. No âmbito de um apoio pontual e cedência de espaço solicitado pelo Centro Cultural Azambujense, para a realização do Encontro de Bandas de Tributo e Originais, foram revogadas duas propostas anteriores, tendo sido aprovado nesta sessão a atribuição do apoio financeiro, no valor de 1.500 euros e a cedência do Páteo do Valverde.

Ainda no que diz respeito a apoios pontuais, foi aprovada a atribuição de apoio à União Cultural e Desportiva Vilanovense no valor de 1.500 euros, à Sociedade Recreativa de Arrifana no valor de 1.750 euros e ainda à Associação Desportiva e Cultural de Tagarro no valor de 2.000 euros para as suas festas anuais.

Ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Vale do Brejo foi aprovado um apoio monetário no valor de 1.800 euros para a realização do XIV Festival Nacional de Folclore no dia 17 de Agosto. Da mesma forma, foi aceite a atribuição de 2 mil euros ao Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos para a realização do VI Festival do Frango Assado à Casaleira, a acontecer de 9 a 11 de Agosto. À Dancitrauteia Associação foi, igualmente, aprovado um apoio no valor de 2 mil euros para a organização do Encontro de Dança, no dia 7 de Setembro.