“Bata Branca” vai disponibilizar mais 25 horas de assistência médica em Ourém

Medida visa responder às carências ainda existentes nos serviços médicos públicos do concelho, nomeadamente nas extensões de saúde de Caxarias e Ourém.

O projecto “Bata Branca”, resultado de um acordo tripartido de cooperação entre o município de Ourém, Unidade Local de Saúde da Região de Leiria e Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém, vai continuar a assegurar a prestação de cuidados de saúde à população com um incremento de mais 25 horas para além das 150 horas semanais até agora contratualizadas. A medida foi aprovada na última reunião da Câmara Municipal de Ourém e pretende responder às carências ainda existentes nos serviços médicos públicos do concelho, nomeadamente nas extensões de saúde de Caxarias e Ourém.

O “Bata Branca” tem como principal objectivo combater o número de utentes sem médico de família, garantindo à população o acesso a cuidados de saúde primários. O acordo em vigor prevê a disponibilização de 150 horas semanais de assistência médica nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários concelhias, com uma comparticipação municipal de 15 euros/hora. A deliberação camarária aprova a disponibilização de mais 25 horas para o projecto, num total de 175 horas semanais que pretendem colmatar algumas das carências identificadas na prestação de cuidados de saúde no concelho. Actualmente são 10 os profissionais de saúde a trabalhar nas várias extensões de saúde do concelho ao abrigo do programa “Bata Branca”.