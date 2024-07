Bombeiros de Mação recebem dois desfibrilhadores automáticos externos

Os dispositivos pretendem reforçar a capacidade de resposta da corporação em situações de paragem cardiorrespiratória.

A Câmara Municipal de Mação ofereceu dois desfibrilhadores automáticos externos (DAE) aos Bombeiros Voluntários de Mação. Os dispositivos pretendem reforçar a capacidade de resposta da corporação em situações de paragem cardiorrespiratória. Os aparelhos foram entregues no dia 12 de Julho pelo presidente do município, Vasco Estrela, e pela vice-presidente, Margarida Lopes, ao presidente da direcção e ao comandante dos Bombeiros de Mação.

O programa DAE encontra-se devidamente licenciado pelo INEM – Instituto nacional de Emergência Médica, pelo que os Paços do Concelho, o Pavilhão Municipal Professor José Maia Marques, as Piscinas Municipais Cobertas, a Biblioteca Municipal e o Campo Municipal Agostinho Pereira Carreira passaram a estar equipados com cinco desfibrilhadores automáticos externos. Para o seu respectivo funcionamento, este programa conta com 30 colaboradores (operacionais DAE) habilitados a utilizar os DAE em caso de paragem cardiorrespiratória, que receberam formação específica em suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa.