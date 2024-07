Câmara de Mação oferece viatura eléctrica ao centro de saúde local

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, entregou ao centro de saúde do concelho uma das viaturas resultantes da assinatura do contrato de comodato e utilização das viaturas eléctricas financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A viatura foi entregue para apoio à prestação de cuidados no domicílio no concelho. A entrega da viatura pela Câmara de Mação ao Centro de Saúde de Mação contou com a presença de Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, Carlos Gil, membro do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, assim como de funcionárias, enfermeiras e médicas actualmente a prestar serviço no Centro de Saúde de Mação.