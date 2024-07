Comunidade escolar da Golegã aprende a agir perante situações de emergência

Projecto “Brincar a reanimar” envolveu sessões teórico práticas para alunos do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas da Golegã sobre Suporte Básico de Vida.

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Chamusca/Golegã promoveu este ano lectivo o projecto “Brincar a reanimar”, que consistiu na dinamização de sessões teórico práticas para alunos do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas da Golegã sobre Suporte Básico de Vida. A actividade envolveu todas as turmas do 1.º ciclo do Agrupamento.

A iniciativa inseriu-se no âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar, em particular no eixo estratégico “Ambiente Escolar e Saúde”, que prevê o desenvolvimento de várias áreas de intervenção, entre as quais a Prevenção dos Acidentes e Primeiros Socorros, com o objectivo de capacitar alunos/as e profissionais de educação para intervirem em situações de emergência. Segundo Maria Rosário Martins, enfermeira coordenadora/gestora da UCC Chamusca/Golegã, este desafio foi muito bem aceite pela direcção do agrupamento, assim como pelos professores envolvidos. Para a dinamização da actividade foi solicitado a cada criança que se fizesse acompanhar do seu “peluche”. A iniciativa contou com a colaboração dos alunos do quarto ano da Escola Superior de Saúde de Santarém. “É gratificante ver o envolvimento das crianças e de toda a comunidade escolar neste projecto”, conclui Maria Rosário Martins.