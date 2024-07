Entroncamento vai ter dois sistemas de bicicletas urbanas partilhadas

O Entroncamento vai contar com dois sistemas de bicicletas partilhadas. O sistema Bicicletas Urbanas do Entroncamento (BUE) vai ser compatibilizado com o sistema de bicicletas eléctricas partilhadas intermunicipais meioB. O vereador do PSD Rui Madeira questionou o executivo, na última reunião camarária, se o concelho faria parte do sistema intermunicipal de bicicletas elétricas partilhadas, meioB, e como seria a compatibilização com o sistema do concelho que vai ser reactivado.

O presidente Jorge Faria (PS) explicou que os dois sistemas vão ser compatibilizados e que entrarão em funcionamento brevemente. Segundo o autarca, a demora no processo em adaptar o sistema meioB no concelho deve-se ao facto das estações de bicicletas urbanas do concelho estarem a ser mudadas para serem compatibilizadas com o sistema intermunicipal. “Os munícipes podem retirar uma bicicleta urbana do Entroncamento e colocar numa estação meioB, ou vice-versa. É apenas essa mudança que estamos a ultimar para os dois sistemas entrarem em vigor num curto espaço de tempo”, explicou.

As bicicletas eléctricas da região do Médio Tejo entraram em funcionamento a partir de 26 de Junho nos 11 concelhos da comunidade intermunicipal e, também, na Sertã e Vila de Rei. O Entroncamento foi o único concelho que não conseguiu ter as bicicletas em funcionamento na mesma data por estar a trabalhar no regresso do seu sistema de bicicletas urbanas partilhadas.