Estradas sem marcação são problema por resolver no concelho de Tomar

A vereadora do PSD Lurdes Ferromau Fernandes alertou a maioria socialista para o risco de acidentes nas estradas do concelho devido a falta de marcações nas estradas.

A vereadora do Partido Social Democrata (PSD) no executivo da Câmara de Tomar, Lurdes Ferromau Fernandes, mostrou-se preocupada com a falta de marcações em algumas estradas do concelho. Na reunião de câmara de 8 de Julho, Lurdes Fernandes quis saber se a maioria socialista tem pespectivada a pintura das estradas do concelho de Tomar que não têm sinalização horizontal. Deixou ainda o alerta de que, provavelmente, muitos dos acidentes que ocorrem podem ser consequência da falta de marcações.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, explicou que o processo de pintura das estradas é efectuado através de empreitada, sendo o trabalho realizado por empresas especializadas. Mencionou que as empreitadas são sempre feitas para longas extensões, referindo que “não faz sentido” fazer para pequenos troços. Hugo Cristóvão disse que todos os anos é realizada uma empreitada para pintura das vias e que este ano isso também acontecerá, sendo que essas pinturas serão para estradas sem sinalização horizontal e para estradas cuja pintura já está muito degradada. “Não é possível, nem é desejável, com rigor, que haja pintura em todas as estradas, nomeadamente aquelas que não têm largura para ter os dois sentidos devidamente pintados”, explicou Hugo Cristóvão.