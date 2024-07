Município garante qualidade da água na piscina exterior do Cartaxo após incidentes com cloro

Uma criança de cinco anos e uma senhora asmática tiveram de ser assistidas porque reagiram ao cloro na piscina exterior da Quinta das Pratas, no Cartaxo. Presidente da câmara atesta boa qualidade da água.

A qualidade da água não está comprometida na piscina exterior do Cartaxo, na Quinta das Pratas. A garantia foi dada pelo presidente do município do Cartaxo, João Heitor, depois de na quarta-feira, 17 de Julho, uma criança de cinco anos ter recebido assistência hospitalar por causa dos níveis de cloro na piscina.

“A determinada altura do dia fizeram uma correcção de cloro e uma criança reagiu ao momento de maior concentração. Não estou a desvalorizar o que aconteceu e temos de garantir que não se repete. Mas as análises à água revelam que o cloro está dentro dos parâmetros”, explicou o autarca.

No mesmo dia, uma munícipe asmática também reagiu ao cloro e foi assistida medicamente por precaução. João Heitor alega desconhecer outros casos que se tenham passado antes de 17 de Julho e diz que as pessoas podem utilizar a piscina com “100% de confiança”.