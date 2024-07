Salão e Capela do Bairro vão ser reabilitados em Ourém

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias vai realizar um conjunto de obras para reabilitar o Salão e a Capela do Bairro, imóvel de que é proprietária. As obras envolvem a ligação à rede de saneamento, o arranjo, isolamento e pintura do salão paroquial e a colocação de um suporte na escadaria de acesso à Capela. A Câmara Municipal aprovou, na reunião de 15 de Julho, a atribuição de um apoio financeiro para a realização de obras de requalificação. A autarquia vai disponibilizar um apoio superior a 10 mil euros correspondente a 45% do valor total previsto realizar.