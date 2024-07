Unidades de saúde de Coruche recebem viaturas eléctricas

Unidades de saúde de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos e Golegã já receberam veículos eléctricos que pretendem fortalecer cuidados de saúde primários.

O Município de Coruche entregou duas viaturas eléctricas, no dia 15 de Julho, à Unidade de Saúde Familiar (USF) Vale do Sorraia e à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Ponte para a Saúde de Coruche. A acção decorreu no âmbito de uma candidatura da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A cerimónia contou com a presença de Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS da Lezíria; João Soares Ferreira, director clínico para os Cuidados de Saúde Primários; Hugo de Sousa e Sérgio Domingos, vogais do conselho de administração; Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche; e outros autarcas do executivo municipal. A entrega das viaturas integra-se no Investimento RE–C01–i01 do PRR, que visa reforçar os cuidados domiciliários. Até agora, foram distribuídas 11 viaturas a várias unidades da ULS da Lezíria, estando previstas mais quatro, duas em Rio Maior e duas em Santarém.