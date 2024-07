Vandalizado parque do Flecheiro em Tomar dias depois de ser inaugurado

Novo parque ribeirinho do Flecheiro foi inaugurado no sábado, 13 de Junho, e dias depois vários equipamentos encontravam-se grafitados.

O novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, abriu ao público no dia 13 de Junho e dois dias depois já mostrava sinais de vandalismo. O espaço, que durante muitos anos foi ocupado por dezenas de barracas, esteve poucas horas “de cara lavada”, uma vez que alguém decidiu pintar vários bancos e caixotes do lixo.

Este parece ser um problema recorrente na cidade de Tomar, com diversos locais públicos a serem alvo deste tipo de vandalismo. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, já manifestou por diversas vezes o seu desagrado com estas práticas, apelando às boas práticas e à cidadania por parte de munícipes. Recorde-se que O MIRANTE esteve presente no dia em que o parque foi inaugurado, um local marcado por terem residido várias famílias de etnia durante décadas. O novo parque ribeirinho da cidade conta com áreas para passeio, um anfiteatro, um espaço infantil para crianças, entre outros equipamentos. A intervenção na margem direita do rio Nabão custou mais de 2,8 milhões de euros e teve como principais objectivos prevenir o risco de inundação e devolver o rio às pessoas.