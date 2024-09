Batalhas das invasões francesas em exposição em Arruda dos Vinhos

Está em exbição até 30 de Outubro na sala polivalente do Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, a exposição “Invasões”, retratando momentos e batalhas da terceira invasão francesa à região. A mostra é promovida pelo grupo Modelstep e apresenta diversos dioramas representando batalhas icónicas das invasões, com detalhe histórico e atenção aos pormenores que prometem encantar miúdos e graúdos. A exposição serve também de ferramenta didáctica, ensinando a história militar portuguesa através dos dioramas e tem percorrido diversos concelhos do país, tendo já sido vista por mais de 9.060 visitantes.

Em 2021 O MIRANTE entrevistou um dos responsáveis do grupo, Paulo Pereira, que se dedica nos tempos livres à paixão de criar réplicas de batalhas históricas e de paisagens em miniatura. Historicamente precisas, são peças que fascinam quem as vê e que têm percorrido vários centros interpretativos do país.