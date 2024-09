Circo contemporâneo em Santarém e no Vale de Santarém

A Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, vai ser palco na sexta-feira, 13 de Setembro, de mais um espectáculo de circo contemporâneo, desta vez a cargo da companhia Radar 360º. A iniciativa está marcada para as 21h30 e insere-se no in.Circo - Festa das Artes de Circo, uma das novidades do programa Verão In.Str 2024. No sábado, 14 de Setembro, pelas 17h00, o espectáculo Pequena CircOOnferência pode ser visto no Jardim do Vale de Santarém.