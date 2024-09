Círculo de poesia em Tancos

O anfiteatro ao ar livre em Tancos acolhe no dia 14 de Setembro o círculo de poesia “Os Nervos da Voz”, promovido pela revista NERVO- Colectivo de Poesia. A iniciativa está marcada para as 16h30 e irão sentar-se frente a frente os leitores, os poetas e os apreciadores da palavra poética dita, interpretada e ouvida com qualidade.

A organização informa que na ocasião será também apresentado o trabalho Ibero Aedo, de Bernardo Maria Salgado, que se situa na mesma tradição entre a ancestralidade e a modernidade da palavra dita e acompanhada com lira, ao jeito dos antigos aedos. O evento cultural conta com o apoio do Município de Vila Nova da Barquinha, Junta de Freguesia de Tancos e do Grupo Coral de Tancos na cedência do espaço e recursos logísticos.