Espaços culturais de Santarém com mais de 50 mil entradas no primeiro semestre do ano

A Biblioteca Municipal de Santarém/Sala de Leitura Bernardo Santareno serviu quase vinte mil pessoas, sendo o equipamento cultural de Santarém com mais público envolvido.

Ao longo dos primeiros seis meses de 2024, os relatórios de frequência de público registados nos diferentes equipamentos culturais do Município de Santarém apontam para mais de 50 mil participações. Os números agora divulgados pelo município revelam que a Biblioteca Municipal de Santarém/Sala de Leitura Bernardo Santareno, serviu 19777 pessoas, tendo emprestado 3257 obras e permitido a consulta de outras 5512 obras. O seu catálogo informático contabilizou 8429 acessos. Os projectos de promoção da leitura envolveram 1031 crianças.

A Casa Museu Anselmo Braamcamp Freire contou com 295 visitantes e o Arquivo Histórico Municipal de Santarém recebeu a visita de 44 investigadores. Apesar de ter estado fechado ao público nos dois primeiros meses deste ano para manutenção, o Convento de São Francisco foi palco de 33 diferentes actividades - mais 13 do que durante todo o ano de 2023. O espaço contou uma afluência de 9091 pessoas em eventos – mais 2746 do que em 2023 -, e recebeu 8176 visitantes, mais 2353 do que no ano anterior.

Por sua vez, o Teatro Sá da Bandeira recebeu ao longo do primeiro semestre 111 acções, das quais 46 apresentaram programação municipal. Estes eventos, como espectáculos, residências artísticas, workshops, ateliers, exposições ou conferências, envolveram um total de 7165 espectadores.

Já a Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral recebeu 3744 entradas. Os visitantes vindos do Brasil representaram 31 por cento da afluência, registando-se ainda 3,5 por cento de turistas ingleses e 1,5 por cento de viajantes oriundos de Espanha. No local, encontra-se ainda uma exposição permanente sobre Santarém e o Brasil, enquanto o pequeno auditório que se encontra no piso inferior do espaço, acolheu múltiplas actividades, desde lançamentos de livros, conferências, tertúlias, reuniões, acções de formação ou pequenos espectáculos.