Festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens é um ponto de encontro anual na aldeia de Pedrógão

A aldeia de Pedrógão, em Torres Novas, voltou a receber centenas de visitantes e filhos da terra que vivem noutras paragens para a tradicional Festa em Honra de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que decorreu de 30 de Agosto a 2 de Setembro. Na festa centenária não faltou a animação, com música, quermesse, restaurante e fogo de artifício, além das celebrações religiosas. O ponto alto das festividades é a procissão de domingo, onde participam largas centenas de pessoas.

O MIRANTE falou com João Ganhão, um dos dez juízes que organizaram a festa deste ano.

Tem 34 anos e trabalha como administrativo na área da saúde em Lisboa, onde reside. Cresceu em Pedrógão e continua a visitar regularmente a aldeia. Ajuda na organização da festa desde criança, mas este ano a sua participação foi diferente, pois foi nomeado juiz da festa, tendo sido um dos principais organizadores. “Foi uma experiência diferente, com novos desafios colocados, mas o mais importante foi a união e o querer fazer festa! Nesta festa todos somos voluntários. O que levamos da organização da festa é a experiência para a vida, o coração cheio de tantos rostos felizes e contentes por mais um ano poderem festejar e conviver”, explicou a O MIRANTE.

João Ganhão refere que esta é uma festa de enorme importância para a aldeia de Pedrógão, já que é uma forma de a população se reencontrar anualmente. “A festa tem sido sempre um fortíssimo elemento de reunião entre todas as gentes de Pedrógão, estabelecendo-se, nesse contexto, inúmeros momentos de convívio. As famílias voltam à sua génese e durante uns dias têm a possibilidade de se reverem e de recordar vivências de outros tempos”, sublinha.

A festa deste ano foi um sucesso, contando com a participação de cerca de 80 festeiros e festeiras que ajudaram na montagem do arraial e nos dias de festa. “Mas além destas pessoas temos muitas outras que ajudam na limpeza da igreja, na lavagem e preparação dos fatos dos anjos, no enrolar das 70 mil rifas, entre outros serviços”, disse João Ganhão.

Quanto a despesas, João Ganhão confidencia que cada vez é mais difícil fazer uma festa, sem que alguma entidade não solicite o pagamento de uma taxa. “Em licenciamentos, seguros e autorizações para os quatro dias foram cerca de 1600€, realçando que o Município de Torres Novas isentou as taxas habituais”, disse.