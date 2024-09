Fotografia trocada na reportagem sobre o Rancho de Porto de Muge

Na reportagem sobre o Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge, publicada na edição em papel de O MIRANTE de 5 de Setembro, a fotografia ilustrativa saiu trocada, tendo sido publicada uma imagem do Rancho Danças e Cantares da Várzea Fresca, do concelho de Salvaterra de Magos, convidado para o aniversário do Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge, do concelho do Cartaxo. Pedimos desculpas pelo lapso aos elementos dos ranchos visados e aos leitores.