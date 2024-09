Livro sobre a Igreja do Carmo apresentado em Torres Novas

Apresentação da obra de Paulo Renato Gregório está marcada para a noite de 27 de Setembro, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes.

O livro “A Igreja do Carmo de Torres Novas – Um Programa Artístico”, da autoria de Paulo Renato Gregório, será apresentado publicamente no dia 27 de Setembro, a partir das 21h00, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. A apresentação da obra estará a cargo do historiador de arte e professor catedrático, Vítor Serrão.

Paulo Gregório nasceu na Meia Via e reside em Torres Novas. Licenciado em História e Ciências Sociais e mestre em História da Arte, lecciona História e História da Arte. Além disso é investigador nas áreas de Arte, História e Urbanismo torrejanos. O livro conta a história do aparecimento do mestre Pedreira Mateus Fernandes IV, artista torrejano de cariz renascentista e maneirista.

A obra aborda também a forma como a encomenda, e os encomendantes, decidiam o processo construtivo e decorativo dos templos de então, a atitude do homem perante a morte, a religiosidade e os ventos contra-reformistas cruzam-se para dar corpo à igreja carmelita que se dá a conhecer. O livro pode ser requisitado para empréstimo ou consultado na Biblioteca Municipal ou a partir do acervo do Centro de Documentação do Ribatejo.