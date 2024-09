Monumento das Pegadas dos Dinossauros classificado como geossítio mundial

Anúncio da classificação do Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém/Torres Novas como geossítio mundial contou com a participação de cerca de 700 especialistas.

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém/Torres Novas, conhecido como “Pedreira do Galinha”, e a Pedreira de Vale de Meios, passam a integrar os segundos 100 geossítios do mundo. O anúncio foi feito em Busan, na República da Coreia, pela União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS). “Cientificamente, estes dois locais são absolutamente excepcionais no que se refere à idade, dimensão e qualidade das pegadas que apresentam. O tipo de pegadas – essencialmente de grandes saurópodes, na Pedreira do Galinha, e de terópodes, carnívoros de menores dimensões, em Vale de Meios – complementa-se muito bem e, por isso, foram classificados em conjunto”, sublinha o investigador Artur Sá, da da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e Centro de Geociências, que participou na proposta de classificação.

A Pedreira de Vale de Meios constitui uma das maiores e mais importantes jazidas com pegadas de dinossauros jurássicos da Península Ibérica, com mais de mil pegadas de espécies diferentes. Localizado na serra de Aire, o sítio paleontológico dos dinossauros na Pedreira do Galinha foi descoberto em 1994 e é onde se concentram centenas de pegadas de saurópodes.

Sob a designação “Middle Jurassic Dinossaur Footprints from the Serras de Aire and Candeeiros”, a proposta de classificação foi apresentada à IUGS por Luís Lopes (Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra e Associação Portuguesa de Geólogos), Artur Sá (Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e Centro de Geociências), Jorge Carvalho (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), Lia Mergulhão (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), Mário Cachão (Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Instituto Dom Luiz) e António Galopim de Carvalho (Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

O anúncio dos Segundos 100 Sítios do Património Geológico IUGS foi feito a 27 de Agosto, durante o 37.º Congresso Geológico Internacional, no qual participaram mais de 700 especialistas, oriundos de 80 países, e 16 organizações internacionais.