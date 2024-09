Ténis feminino exibe-se no Santarém Ladies Open

A oitava edição do Santarém Ladies Open está a decorrer nos courts do Clube de Ténis e Padel de Santarém até domingo, 15 de Setembro. A espanhola Andrea Lázaro Garcia, actual 259.ª WTA (já foi 180.ª), é a cabeça de cartaz de uma prova que conta igualmente com as presenças da turca Ayla Aksu (328.ª), da canadiana Stacey Fung (335.ª), da eslovaca Katarina Kuzmova (397.ª) ou da britânica Sarah Beth Grey (419.ª), anuncia a organização. Vitalia Diatchenko, actual 965.ª mas que foi 71.ª do ranking mundial, que venceu em Santarém no ano de 2022, regressa a uma casa que conhece bem e, vai tentar chegar longe na prova, que tem para distribuir 25 mil dólares em prémios monetários. Matilde Jorge, actual 456.ª no ranking internacional e que está a atravessar um excelente momento de forma, é a principal tenista portuguesa em acção, sendo acompanhada de Angelina Voloshchuk (725.ª), Ana Filipa Santos (819.ª), Maria Garcia (1293.ª), Amália Suciu (1358.ª), Carla Tomai (1399.ª), Lena Couto (1399.ª) ou Analu Freitas (1399.ª). O Santarém Ladies Open já recebeu algumas das melhores tenistas mundiais ao longo das sete edições disputadas, como é o caso da brasileira Beatriz Haddad Maia, que já foi 10.ª WTA, da belga Greet Minnen (47.ª) ou da espanhola Nuria Parrizas Diaz, ex-62.ª do Mundo.