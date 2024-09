Triatletas do CN Torres Novas com boas prestações em provas internacionais

Depois da boa prestação nos Jogos Olímpicos em Paris, Maria Tomé, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, participou na Taça do Mundo de Triatlo onde ficou em 5º lugar. A competição decorreu em Karlovy Vary, na Chéquia, no dia 8 de Setembro. A prova contemplou 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida. Erwin Vanderplancke, atleta belga do mesmo clube, também esteve presente, finalizando a prova em 26º lugar.

Francisco Carvalho disputou o Campeonato da Europa de Triatlo Youth (cadetes), realizado no dia 7 de Setembro, em Banyoles, Espanha. O atleta participou na prova de super-sprint com 270m de natação, 6,6km de ciclismo e 1,6km de corrida, alcançando a 17ª posição na final. Marco Carreira, treinador da Escola de Triatlo de Torres Novas, integrou a equipa técnica da seleção nacional de triatlo, que se deslocou a Banyoles.