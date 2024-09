União de Santarém, Fátima e Ferreira do Zêzere continuam na festa da Taça

União de Santarém e Ferreira do Zêzere venceram na primeira eliminatória da Taça de Portugal em futebol e estão apurados para a ronda seguinte, tal como o CD Fátima que ficou isento nesta etapa. Já o Abrantes e Benfica ficou pelo caminho. A União Santarém venceu em casa o Sacavenense por 2-0, enquanto o Ferreira do Zêzere recebeu e bateu por igual resultado o Fundão. O Abrantes e Benfica perdeu em casa com o Operário Desportivo por 0-2.

Na próxima eliminatória, O União de Santarém (Liga 3), recebe o Monção (distrital), o CD Fátima (Campeonato de Portugal) recebe a Sanjoanense (Liga 3) e o Ferreira do Zêzere joga no seu campo com o Sandinenses (Campeonato de Portugal).