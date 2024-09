Vasco Botelho da Costa é o novo treinador do Alverca

O FC Alverca, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação do treinador Vasco Botelho da Costa, de 35 anos, que nas duas últimas temporadas orientou a União de Leiria. A SAD (sociedade anónima desportiva) ribatejana encontrou o substituto de José Pedro para o comando técnico da sua principal equipa de futebol sénior.

Vasco Botelho da Costa foi também treinador dos sub-23 do Estoril, pelos quais venceu duas Ligas Revelação e duas Taças Revelação. O técnico chega a Alverca acompanhado pelos adjuntos André Lourenço e Bernardo Ferrão e pelo treinador de guarda-redes João Garcia. Na estrutura técnica mantêm-se o preparador físico Rafael Rebelo e o analista Tomás Ramos.

A formação ribatejana anunciou ainda a contratação de mais dois reforços no último dia de mercado de transferências. O veterano Wilson Eduardo, extremo angolano de 34 anos, regressa a Portugal para jogar no Alverca, depois de ter actuado na temporada passada no Apoel, do Chipre, onde se sagrou campeão cipriota. Os alverquenses recebem ainda o defesa-central Alisson Silva, de 21 anos, por empréstimo do Santa Clara até final da presente temporada. O jovem brasileiro já tinha jogado no Ribatejo na temporada transacta, onde fez 16 golos e um golo.