Vila Franca de Xira acolhe City Race em Orientação

A cidade de Vila Franca de Xira foi a escolhida pela Federação Portuguesa de Orientação para acolher a City Race 2024 que se disputará no dia 15 de Setembro. O município vai comparticipar o evento através de um contrato-programa a celebrar com a federação visando conceder um apoio de 2.500 euros destinado à organização e promoção da prova de orientação, uma modalidade em crescimento no concelho.

A iniciativa insere-se no esforço do município em fomentar o desenvolvimento desportivo local e a promoção de novas modalidades entre os habitantes. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A Federação Portuguesa de Orientação, enquanto entidade responsável pelo calendário nacional de competições, assegurará a coordenação técnica do evento e além da realização da prova, o acordo também inclui a marcação e sinalização do mapa de Orientação da cidade, facilitando a prática regular da modalidade em Vila Franca de Xira no futuro.