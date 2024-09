Falta de limpeza dos percursos pedestres do Cartaxo

É lamentável que a Câmara Municipal do Cartaxo não assegure a limpeza dos percursos pedestres do seu concelho, em especial o caminho que existe em cima do dique na zona de Valada. Com um mato que chega à altura do pescoço de uma pessoa, é triste que se obriguem as pessoas que querem fazer aquele percurso a fazê-lo na estrada de alcatrão!

Um troço percorrido diariamente por dezenas de peregrinos, um dos caminhos religiosos mais frequentados de Portugal, para além da sua utilização por outros grupos de turistas que vão até Valada e ao Escaroupim, a câmara não olhe para esta situação, que não é de agora, mas sim recorrente, o ano inteiro, de uma incúria e de uma inépcia que devia encher de vergonha quem gere essa câmara.

Não basta ter folhetos bonitos, um ficheiro na Internet, quando os caminhantes que utilizam o percurso na prática, só poderão encontrar críticas à sua manutenção, ou melhor, à falta dela! Como gerente de uma empresa de caminhadas que promove passeios e caminhadas nessa zona, fico triste, porque não merecem o esforço de angariar clientes para usufruírem da vossa beira-rio, se não cuidam dela!

José Rodrigues