Quando é que arranjam a Estrada de Vale Flores?

A estrada de terra batida/tout-venant da Rua da Ribeirinha (estrada do cantinho dos peregrinos), Estrada de Vale Flores, na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, encontra-se em muito mau estado, com buracos e valas que dificultam a circulação de veículos ligeiros e a entrada para as habitações, uma vez que é um acesso directo e único para as mesmas. Foi solicitado à junta de freguesia uma intervenção com tout-venant (uma vez que o alcatroamento está, para já, fora dos planos...) desde o Inverno passado.

A junta informou que não tinha meios humanos nem de maquinaria e que teríamos de aguardar que o Inverno passasse porque tudo o que fosse feito naquela estrada não aguentaria muito tempo, devido à sua inclinação e às chuvas. Já passou o Inverno, a Primavera e o Verão está a chegar ao fim e a estrada está cada vez pior... As últimas intervenções têm sido feitas por nós, moradores, com os nossos meios que são muito reduzidos.

Este é também um caminho reconhecido para a peregrinação a Fátima (onde inclusivamente foi colocado um marco com a sinalética dos caminhos de Fátima), o que nos deixa ainda mais indignados pois não há condições para a circulação de dezenas de pessoas a pé nem dos seus carros de apoio. É lamentável e revoltante ver que existem verbas para o embelezamento dos espaços públicos, nomeadamente jardins da freguesia, e não se disponibilizam verbas para solucionar situações essenciais à vida dos habitantes da mesma.

Catarina Carta