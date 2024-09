Alpiarça investe mais de 5 mil euros na compra de contentores do lixo

Nos últimos três anos o município tem estado a substituir os contentores de resíduos sólidos.

O município de Alpiarça adquiriu 27 novos contentores de resíduos sólidos, com capacidade para 1.100 litros cada, para reforçar e melhorar o sistema de recolha de lixo no concelho, apesar de existir apenas uma viatura e estar sempre a avariar. Num universo de mais de 400 contentores, o município já substituiu, ao longo dos últimos três anos, mais de metade, tendo colocado novos recipientes em locais em que a densidade populacional tem vindo a aumentar. O investimento nos 27 contentores ronda os 5.300 euros.

“Sendo certo que os níveis de exigência da Comunidade Europeia quanto a este assunto são cada vez maiores, a verdade é que os sistemas locais têm muitas dificuldades em implementar as novas regras, decorrentes dessa exigência. Sem o compromisso de todos, sobretudo no que respeita à separação dos resíduos, à reciclagem e à correcta utilização do sistema, torna-se ainda mais complexo corresponder também à exigência, legítima, dos próprios munícipes”, afirma a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona.