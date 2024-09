Pedro Rosa vai ser o cabeça de lista do PSD à Câmara de Sardoal

Presidente da concelhia do PSD de Sardoal vai tentar suceder ao companheiro de partido Miguel Borges como presidente do município

Pedro Rosa vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara de Sardoal nas eleições autárquicas de 2025 e, assim, tentar suceder ao seu companheiro de partido Miguel Borges, que não se pode recandidatar ao cargo devido à lei de limitação de mandatos. O candidato (ao centro na fotografia) é o actual presidente da comissão política concelhia do PSD de Sardoal. O anúncio da candidatura foi feito na inauguração da nova sede do PSD no Sardoal, no dia 4 de Setembro. O evento contou com a presença de Miguel Borges e de Ricardo Oliveira, o único candidato à liderança distrital de Santarém do PSD e que venceu o sufrágio.