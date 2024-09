Alunos do Cartaxo vão aprender sobre segurança rodoviária

Todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho do Cartaxo vão participar num projecto educativo da Ascendi, que tem como objectivo promover a segurança rodoviária e a educação cívica. O projecto realiza-se em três sessões, dia 20 de Setembro, no Centro Cultural do Cartaxo. Em simultâneo, na Praça 15 de Dezembro, vão estar as forças de segurança do concelho, com diversas actividades e demonstrações. A iniciativa integra-se na campanha “Patrulha Júnior”, que visa envolver as crianças na promoção da segurança rodoviária, tornando-as pequenos “patrulheiros” que ajudam a sensibilizar colegas e familiares para as boas práticas no trânsito.