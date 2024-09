Aprovada segunda alteração ao loteamento da Zona Alta de Arcena

Foi aprovada na última semana a segunda alteração ao alvará de loteamento referente à Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) da Zona Alta de Arcena, situada na parcela 1 do Casal da Carcaça, na união de freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. O processo de reconversão da área, iniciado em 2016 com a emissão do alvará, foi alvo de uma primeira modificação em Abril de 2018.

Recentemente, o proprietário do lote 24 solicitou a inclusão de uma cave para estacionamento na construção, proposta que motivou uma consulta a todos os proprietários dos lotes na área do loteamento, sendo que nenhum deles apresentou oposição à sugestão. A alteração não modifica os índices de implantação e construção máximos estabelecidos no plano do loteamento. A proposta foi aprovada por unanimidade.