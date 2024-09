Câmara de Tomar compra nova viatura para a presidência por 41 mil euros

A aquisição foi efectuada através de aluguer por longa duração. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, esclareceu o tema na última reunião do executivo.

A Câmara Municipal de Tomar adquiriu um novo automóvel que irá servir a presidência. O tema foi abordado na reunião camarária de 2 de Setembro, com o vereador do PSD, Tiago Carrão, a pedir esclarecimentos sobre a aquisição. O novo veículo, que é uma viatura ligeira de passageiros híbrida, custou cerca de 41 mil euros e foi adquirido através de aluguer (renting).

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, explicou que a última viatura que esteve ao serviço da presidência também foi adquirida por renting, tendo o aluguer terminado em Julho. “Aquilo que pedi aos serviços foi que mantivéssemos a lógica; não queremos adquirir veículos em definitivo, porque na verdade os seus custos são muito superiores”, referiu. O autarca acrescentou que o processo teve que ir a visto do Tribunal de Contas, por ser considerado um contrato plurianual. A nova viatura deverá chegar nos próximos dias e vai estar afecta à “presidência e também aos vereadores, quando necessário”.