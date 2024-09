Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos celebra 38 anos

O Centro Cultural e Recreativo dos Casais dos Britos, Azambuja, vai assinalar o seu 38º aniversário. No dia 13 de Setembro a colectividade convidou o DJ Scorpion para uma noite de música dos anos 80, a partir das 22h00, e no dia seguinte a noite é de baile com o duo Daniel Silva e Ana.

No domingo, dia 15, a data é assinalada com um almoço-convívio a partir das 13h00 e uma tarde de música com actuação do Azambuja Brass Quintet. Um dos momentos altos da festa é a homenagem ao sócio Augusto J. Ferreira Amado e depois o bolo de aniversário. A festa continua pela tarde e noite com música, comida e convívio.