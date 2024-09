Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de uma nova colheita de sangue e de potenciais dadores de medula óssea para dia 15 de Setembro, domingo, das 08h30 às 12h30. A iniciativa, que contará com a parceria do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, terá lugar na sede da associação, situada na Av. Antero de Quental, Bairro da CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

No último sábado a associação realizou outra colheita que contou com a participação de 38 pessoas, das quais dez foram novos dadores. No total, segundo a colectividade, foram recolhidas 33 unidades de sangue, num gesto solidário que poderá salvar vidas.