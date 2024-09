DECO já faz atendimento em Alenquer

A DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor vai passar a fazer atendimento nos Paços do Concelho, em Alenquer, todas as segundas sextas-feiras do mês, das 10h00 às 13h00. O serviço resulta de uma parceria estabelecida entre a associação e o Município de Alenquer.

A missão passa por ajudar na gestão do orçamento familiar, ouvir o consumidor e aconselhá-lo em áreas como telecomunicações, compras tradicionais ou online, transportes, energia, seguros, casa, ou até a desenvolver esforços para o apoiar na reestruturação de crédito. O atendimento é individual, gratuito e confidencial. As próximas datas de atendimento são a 13 de Setembro e a 11 de Outubro.