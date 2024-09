Director dos serviços prisionais demite-se do cargo

O director-geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa Gonçalves, apresentou a demissão do cargo no dia 10 de Setembro, que foi aceite pela ministra da Justiça. A demissão surge na sequência da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, Azambuja, no sábado, 7 de Setembro. Rui Abrunhosa Gonçalves estava à frente da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais desde Agosto de 2022.